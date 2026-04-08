Albertina zeigt Meisterwerke-Interventionen von Otto Waalkes

Große Namen der Kunstgeschichte durch die Augen von Otto Waalkes neu entdecken: Zum 250-Jahr-Jubiläum ihrer Gründung hat die Albertina den Kult-Ostfriesen eingeladen, ausgewählte Meisterwerke der grafischen Sammlung mit einer Intervention in den Habsburgischen Prunkräumen des Hauses mit Augenzwinkern zu huldigen. Zu sehen sind die Ergebnisse ab 3. Juni.

"So bekommt Egon Schieles Schwägerin Adele unverhofft ein neues Schoßtier", gibt das Museum in einer Aussendung vom Mittwoch einen kleinen Vorgeschmack auf die ausgestellten Werke des deutschen Komikers, Schauspielers und Zeichners. "Das schimmernde Gefieder von Albrecht Dürers berühmter Blauracke passt gut zu Ottos charakteristischer Flügelkappe und ein geschäftiger Ottifant rückt dem berühmten Rasenstück des Nürnberger Meisters gefährlich nahe, denn er ist mit dem Rasenmäher da."