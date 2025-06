In "Ragazzi del Mondo" prallen immer wieder die Fronten, festgefahrene Meinungen aufeinander. Wer anders denkt, ist gleich ein Nazi, wird verachtet, beschimpft, von der anders denkenden Meute gejagt und in den (a)sozialen Medien gesteinigt.

Dementsprechend wird auf der Bühne viel geschimpft, geschrien, aneinander vorbeigeredet: Wie soll die Welt aussehen, wie sollte sie sein? Darüber herrscht auf der Bühne, unter den Darstellerinnen und Darstellern, keine Einigkeit. Konsens? Gibt es keinen mehr! In der Mitte treffen? Unmöglich! Andere Meinungen aushalten? Geh bitte! Also wird erst einmal ordentlich gestritten. Aber alles ist besser, als nicht mehr miteinander zu reden.

Dabei wäre es – wie das Stück in einigen Szenen zeigt – doch so einfach: miteinander statt gegeneinander. Denn wir sind alle "Ragazzi del mondo", also Kinder dieser Welt. Und die Welt gibt es nur einmal. Also: "Reißt euch zusammen!", wie es Benjamin Vanyek im kurzweiligen Stück immer wieder auf den Punkt bringt. Die passende, fiebrige Musik dazu liefern Andreas Dauböck und Pete Simpson.

Weitere Vorstellungen in Wien: Do. 12. Juni, Fr. 13. Juni, Sa. 14. Juni und So. 15. Juni jeweils 19.30 Uhr im Theater am Werk, Kabelwerk, Oswaldgasse 35a, 1120 Wien. Karten und Infos unter: https://www.theater-am-werk.at/de

Vorarlberg-Premiere im Theater Kosmos Bregenz, Mariahilfstraße 29, 6900 Bregenz: Do. 26. Juni 20 Uhr. Weitere Termine in Bregenz: Fr. 27. Juni, Sa. 28. Juni und So. 29. Juni jeweils 20 Uhr

Konzept/Inszenierung: Martin Gruber | Text: Martin Gruber und Ensemble | Dramaturgie: Martin Ojster | Bühne: Valerie Lutz und Martin Platzgummer | Kostüme: Luis Kaindlstorfer | Musik: Andreas Dauböck | Video: Resa Lut | Regieassistenz: Sana Hufsky.

Mit: Zeynep Alan, Isabella Jeschke, Thomas Kolle, Kirstin Schwab, Benjamin Vanyek sowie Andreas Dauböck und Pete Simpson.