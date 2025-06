Festwochen: Selbst eine Schweigeminute sorgte für höchste Spannung

„Es sind Texte, die außerhalb der Zeit geschrieben wurden“, sagt der argentinische Theatermacher Guillermo Cacace über das Werk des russichen Dramatikers Anton Tschechow. Dessen 1896 uraufgeführte „Die Möwe“ ist unverwüstlicher Theaterstoff. Eben erst brillierte Cate Blanchett in Thomas Ostermeiers Londoner Inszenierung.

Zeitlos ist auch die im Stück geäußerte kritische Haltung Konstantin „Kostja“ Treplews am Theater: „Wir brauchen neue Formen, und wenn sie nicht da sind – dann lieber gar nichts.“ Auch über die herkömmlichen „Zimmer mit den drei Wänden“ beschwert sich der unglückliche Jungliterat.

Bei Cacace sitzen Publikum und Schauspielerinnen innerhalb der vier Wände des Nestroyhof Hamakom. Ein Teil der Zuschauer nimmt um den quadratischen Holztisch herum Platz, an dem das Ensemble agiert. Auch das restliche Publikum sitzt, auf vier Seiten verteilt, extrem nahe am Geschehen. Und dieses spielt sich nur in Stimme, Mimik und Gestik ab. Die Emotionen sollen laut Programmheft zirkulieren – und tun es auch, trotz der Sprachbarriere. Selbst die Schweigeminute für die Opfer von Graz, um die Milo Rau eingangs bittet, wirkt in dem Setting sehr stark. Man blickt auch in die Gesichter der Zuseher gegenüber.