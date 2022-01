Akademie der bildenden Künste: Achtloser Umgang mit dem Prachtpalast

Am Wochenende lud die Kunstakademie zum traditionellen Rundgang ein. Er bot wieder die Möglichkeit, die Arbeiten der Studierenden zu besichtigen. Doch ins Auge sprangen nicht nur die Bilder von Alberto Cappai und Fabian Jankoschek oder die Votivherzen-Assemblage von Sophia Davislim, sondern auch Akte von Vandalismus. Natürlich: Wo gehobelt wird, fallen Späne. Doch in etlichen Klassen sehen die Parkettböden so aus, als ob es nie eine Sanierung gegeben hätte.

Laut Eva Blimlinger, ehemalige Rektorin und nun Kultursprecherin der Grünen, sei vor Beginn der Renovierung überlegt worden, Böden zu verlegen, die sich leicht reinigen lassen. Aber das Bundesdenkmalamt hätte im Sinne des Denkmalschutzes auf die Parketten bestanden. Ihrem Tratschpartner fiel jedoch auf, dass es in einer Klasse einen schonenden Plastikboden gibt. Blimlinger sieht ihn als eine Möglichkeit, andererseits zeigt sie Verständnis: „Es sind einfach Maler:innenböden – wie in vielen Ateliers. Passt schon.“ Auch ihr Nachfolger bleibt gelassen: Er spricht von „Experimentierräumen“. Dass es im Bereich der Malerei Farbflecken gibt: „Das war absehbar.“