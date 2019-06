Achtung, Spoiler! Die Kulturgeschichte eines Phänomens

Zwei Komponenten

Für die kollektive Hysterie angesichts der Spoiler-Gefahr braucht es vor allem zwei Komponenten. Zum einen sind das Plattformen, auf denen man nur bedingt die Kontrolle hat, welchen Inhalten man sich aussetzt. In Zeiten der Tageszeitung war es noch recht einfach: Wollte man nichts über einen neuen Film wissen, konnte man einfach über den Kulturteil drüberblättern. In Zeiten von Facebook oder Twitter ist das so kaum mehr möglich. Die Anzahl an Postings über bestimmte große Serien oder Filmen, egal ob von Privatleuten oder Medien-Accounts, ist so hoch, dass man fast zwangsläufig Dinge erahnt, selbst wenn man das explizit nicht will.

Zum anderen braucht es aber auch eine kritische Masse an Zuschauern. Das Ende wenig beachteter Serien oder Filmen kann man zwar verraten, aber nicht wirklich „ spoilern“, weil der Resonanzboden fehlt. Man kann nur Dinge spoilern, die fast alle schauen. Vielleicht ist das der Grund, warum das gerade bei „Game of Thrones“ so ein großes Thema ist. Es gibt die These, dass die Serie der letzte Ausläufer eines linearen TV-Zeitalters darstellt, als es noch so etwas wie kollektive „Fernsehereignisse“ gab. Ein Phänomen, das in Zeiten von Netflix und anderen Streamingplattformen zunehmend verschwindet.