Die Goldene Palme der 78. Filmfestspiele Cannes geht an den iranischen Regisseur Jafar Panahi für seinen Film "It Was Just an Accident" ("Ein einfacher Unfall"). Das gab die Jury bekannt.

Die Berlinerin Mascha Schilinski hat für ihren Film "In die Sonne schauen", in dem auch die Wiener Schauspielerin Susanne Wuest mitspielt, den Preis der Jury in Cannes erhalten. Die 41-jährige Schilinski teilt sich die Auszeichnung mit Oliver Laxe für den Film "Sirât".