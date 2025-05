Überraschung: Cannes ehrt Kevin Spacey für sein Lebenswerk

Der mit Missbrauchsvorwürfen konfrontierte Oscar-Preisträger Kevin Spacey soll am Rande des Filmfestivals von Cannes mit einem Preis für sein Lebenswerk ausgezeichnet werden. Der US-Schauspieler werde für "Jahrzehnte seines künstlerischen Genies" geehrt, teilte die unabhängige Stiftung Better World Fund am Montag mit.

Auf Nachfrage der Nachrichtenagentur AFP verwies die Stiftung darauf, dass Spacey eingeladen sei, weil er "von der Justiz entlastet" worden sei.

Spacey war 2023 in einem Aufsehen erregenden Strafprozess in London von Anschuldigungen sexueller Übergriffe gegen vier Männer freigesprochen worden. 2022 hatte Spacey in einem Zivilprozess um mutmaßliche sexuelle Belästigung in New York Recht bekommen.