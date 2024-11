700.000 Tickets verkauft: Besucherrückgang bei der Venedig-Biennale

Knapp 700.000 verkaufte Tickets, dazu 27.966 akkreditierte Gäste aus den Eröffnungstagen: Mit diesen Besucherzahlen bilanzierte die Kunstbiennale von Venedig, die am vergangenen Sonntag offiziell zu Ende ging.

Die Zahl der zahlenden Besucher lag damit um rund 100.000 niedriger als bei der letzten Ausgabe im Jahr 2022, bei der die Biennale einen Rekordwert in ihrer Geschichte verkündet hatte: Nach der Aufhebung der pandemiebedingten Reiseeinschränkungen, die auch die Verschiebung der Biennale um ein Jahr notwendig gemacht hatten, war der Hunger der Kunstwelt offenbar besonders groß gewesen.

In dem Abschlusstatement der Biennale findet sich nun die irreführende Behauptung, dass die nunmehrige Zahl von 700.000 verkauften Tickets eine "18 prozentige Steigerung" gegenüber der Prä-Covid-Ausgabe von 2019 bedeutete. Dies lässt allerdings außer Betracht, dass die Biennale 2019 173 Tage dauerte, während man 2022 zu einer längeren Laufzeit überging und bereits im April eröffnete. Damit dauerte die Ausgabe 2022 219 Tage, abzüglich Schließtagen 197 Tage - die durchschnittliche Zahl der Besuche wurde im Rekordjahr mit 4.062 pro Tag angegeben.

Zahlenspiele

Heuer lag der Schnitt - offiziell 3,321 Besucher pro Tag - nicht nur unter jenem Rekordlevel, sondern auch unter jenem von 2019: Damals wurde der Tagesschnitt zwar noch nicht kommuniziert, zählt man die Besucherzahlen (593,616 Tickets plus 24,762 Besuche an den Eröffnungstagen) zusammen, kommt man bei der Laufzeit von 173 Tagen auf rund 3500 Besuche pro Tag - und die angebliche Steigerung löst sich in Luft auf.