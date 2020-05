62 Stunden Daueröffnung für Edward Hopper

Seit Oktober hat die große Retrospektive des US-amerikanischen Malers Edward Hooper im Grand Palais in Paris über 730.000 Besucher angezogen. Die Organisatoren haben sich deshalb entschlossen, das Haus ab Freitag für 62 Stunde ohne Pause zu öffnen. Man erwarte in den drei Tagen und zwei Nächten rund 40.000 weitere Gäste. In der Pariser Hopper-Ausstellung sind insgesamt 164 Werke des Malers zu sehen, darunter sein bekanntestes Gemälde "Nighthawks".