50-jähriges Thronjubiläum für Rockband Queen: Lang lebe die Königin!

Der Erfolg der Band ist nüchtern betrachtet gar nicht so leicht nachvollziehbar: Die zu jener Zeit problematische, weil schwule Konnotation des Bandnamens, vor allem für den besonders prüden US-Markt; Musiker mit Nagellack und seltsamen Seidengewändern, die anfangs so manchen potenziellen Manager abschreckten; eine Musik, die zu Beginn noch unter Hardrock firmierte, später aber zusehends zu weich für die Rocker, zu hart für die Popper und zu "camp" für die Puristen wurde. Und die Presse, die keine Gelegenheit ausließ, die Band, ihre Musik und die handelnden Personen in Grund und Boden zu lästern.

"Für die tauben Verwandten"

So schrieb beispielsweise der New Musical Express (NME) über das 1978 erschienene Album "Jazz": "Kaufen Sie diesen drittklassigen Gilbert & Sullivan Ihren tauben Verwandten, falls Sie welche haben, zu Weihnachten." Alle Alben zusammengerechnet, sollen irgendwo zwischen 200 Millionen und 375 Millionen Tonträger über den Ladentisch gegangen sein, und so viele hörbehinderte Onkel und Tanten kann es gar nicht geben. Im Fortlauf der Karriere wurde die Kluft zwischen der Band und der Journaille immer breiter - je erfolgreicher Queen wurden, desto bösartiger fielen die Kommentare aus. Auch zur Premiere des Musicals "We Will Rock You" 2002 prognostizierte der britische Blätterwald einen gigantischen Flop. Zwölf Jahre en suite im Londoner West End, zahlreiche internationale Ableger sowie Tourneeproduktionen, die ohne Corona auch heute noch laufen würden, sprechen eine andere Sprache.