35 Länder kommen zum Song Contest nach Wien
Die von ORF-Generaldirektor Roland Weißmann in Aussicht gestellte Rekordzahl ist es nicht geworden, aber auch alles andere als ein Soloevent in der Wiener Stadthalle: 35 Länder werden - wie der KURIER bereits berichtete - im Mai 2026 beim 70. Eurovision Song Contest in Wien teilnehmen. Dies gab die Europäische Rundfunkunion (EBU) am Montag bekannt.
Damit nehmen am Wiener ESC trotz des Boykotts von fünf Nationen aufgrund der Teilnahme Israels nur zwei Länder weniger teil als beim heurigen Bewerb von Basel. So bleiben zwar Spanien, die Niederlande, Irland, Slowenien und Island aufgrund der Zulassung Israels 2026 vom Bewerb fern. Dafür kann der ORF als Ausrichter der Jubiläumsausgabe Bulgarien, die Republik Moldau und Rumänien als Rückkehrer frisch im Tournament begrüßen.
Kanada, das zuletzt sein Interesse an einer erstmaligen Teilnahme bekundet hatte, ist indes nicht mit von der Partie.
Finale Liste der teilnehmenden Länder:
Albanien
Armenien
Aserbaidschan
Australien
Belgien
Bulgarien
Dänemark
Deutschland
Estland
Finnland
Frankreich
Georgien
Griechenland
Großbritannien
Israel
Italien
Kroatien
Lettland
Litauen
Luxemburg
Malta
Republik Moldau
Montenegro
Norwegen
Österreich
Polen
Portugal
Rumänien
San Marino
Schweden
Schweiz
Serbien
Tschechien
Ukraine
Zypern
Kommentare