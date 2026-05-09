„3000 Einzelteile" im Akademietheater: Schaut, hier gibt’s echte Unterprivilegierte!

„Iba die gauz oamen Leit“ hießen Christine Nöstlingers bemerkenswerte Gedichte über Menschen der sogenannten „Unterschicht“. „Die Armen“ von damals wurden in der künstlerischen Auseinandersetzung durch Migranten, Asylwerber oder andere Gruppen, die ausgegrenzt oder so wahrgenommen werden, abgelöst. Von Theatermacher Peter Sellars und seinen Projekten mit Flüchtlingen bis Elfriede Jelineks „Die Schutzbefohlenen“, für die das Thalia Theater Flüchtlinge beschäftigte. Den radikalsten Beitrag zur Debatte „Einbindung Betroffener versus Inszenierung von Betroffenheit“ lieferte Christoph Schlingensiefs „Ausländer raus! Container“.

Spielfilm Dem kann 26 Jahre später Ádám Császis Stück „3000 Einzelteile“ wenig hinzufügen. Császi hat seinen Spielfilm „Three Thousand Numbered Pieces“ aus dem Jahr 2022 für das Akademietheater adaptiert. Das Stück ist seit Freitag zu sehen. Der Inhalt dieser sehr langen 150 Minuten: Ein Regisseur inszeniert ein Stück von und mit ungarischen Roma-Schauspielerinnen und Schauspielern, verwendet ihre realen Biografien und lässt ein Haus aus ihrem Dorf in 3000 Einzelteile zerlegen, um es hier wieder aufzubauen (Bühne: Michael Köpke). Aus vermeintlicher Authentizität speist sich der ganze Abend, beginnend mit Licht im Zuschauerraum und Schauspielern im Publikum. Auf der Bühne spielen sechs „Rom*nja“ ihr möglichst kaputtes Leben nach. Sie sind mit undefinierbarer Gold-Schlammfarbe bemalt (Kostüme: Lisa Däßler): Der Hinweis auf das Vorurteil, Roma würden Gold lieben, könnten singen, tanzen, stehlen und seien gewalttätig und drogensüchtig.