Von Carsten K. Rath Langsam, sehr langsam schiebt sich ein roter Streifen den Horizont hinauf. Dann verdrängt ein leuchtendes Orange das Blau der Nacht, bis schließlich die Sonne ihre ersten goldenen Strahlen über die Steppe schickt. Ich komme mir vor wie Denys Finch Hatton im Film "Jenseits von Afrika". Vor mir ein English Breakfast Tea, hinter mir das Luxus-Zeltcamp "Zannier-Lodge Sonop".

Einfacher Luxus Sonop ist Afrikaans und bedeutet Sonnenaufgang. Zannier wiederum ist der Name eines französischen Hoteliers, der weitere Häuser in Frankreich, Vietnam und Kambodscha betreibt, jedes in Architektur und Design perfekt an seine jeweilige Umgebung angepasst. Im Sonop bedeutet das: authentische Einfachheit verbunden mit dem Luxus der Kolonialzeit. Hier in Namibia, rund sechs Autostunden südlich der Hauptstadt Windhoek, liegen Felsblöcke, die aussehen, als hätte ein Riese rote Kiesel aufgetürmt.

Rath Reist Carsten K. Rath ist Globetrotter von Berufs wegen. Als früherer Grandhotelier und Betreiber des relevantesten Hotelrankings "Die 101 besten Hotels" für Österreich, Schweiz und Deutschland reist er an 300 Tagen im Jahr. Info und Buchbestellung: die-101-besten.com