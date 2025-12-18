Rath reist: Das Luxus-Zeltcamp "Zannier-Lodge Sonop" in Namibia
Das Filmreife Luxus-Zeltcamp "Zannier-Lodge Sonop" in Namibia verbindet Einfachheit mit Luxus.
Von Carsten K. Rath
Langsam, sehr langsam schiebt sich ein roter Streifen den Horizont hinauf. Dann verdrängt ein leuchtendes Orange das Blau der Nacht, bis schließlich die Sonne ihre ersten goldenen Strahlen über die Steppe schickt.
Ich komme mir vor wie Denys Finch Hatton im Film "Jenseits von Afrika". Vor mir ein English Breakfast Tea, hinter mir das Luxus-Zeltcamp "Zannier-Lodge Sonop".
Einfacher Luxus
Sonop ist Afrikaans und bedeutet Sonnenaufgang. Zannier wiederum ist der Name eines französischen Hoteliers, der weitere Häuser in Frankreich, Vietnam und Kambodscha betreibt, jedes in Architektur und Design perfekt an seine jeweilige Umgebung angepasst.
Im Sonop bedeutet das: authentische Einfachheit verbunden mit dem Luxus der Kolonialzeit. Hier in Namibia, rund sechs Autostunden südlich der Hauptstadt Windhoek, liegen Felsblöcke, die aussehen, als hätte ein Riese rote Kiesel aufgetürmt.
Zwischen diesen riesigen Granitbrocken stehen, wie zarte kleine Würfel auf dünnen Stelzen, die Zeltsuiten. Die Ausstattung wirkt, als wäre die Lodge vor hundert Jahren eingerichtet worden: Holzkisten als Beistelltische, Ölgemälde an der Zeltwand und ein üppiger Kronleuchter an der Decke.
"Ich hatte eine Farm in Afrika …". Filmreifer habe ich selten gewohnt. Einschließlich Sonnenaufgang – Sonop.
