Wie rase ich richtig?

„Kössen: Mit 86 statt erlaubter 80 km/h fuhr ein Probeführerscheinbesitzer (18) am Samstag auf der Landesstraße. Die Polizei hielt ihn an, der Schein wurde abgenommen und das Auto beschlagnahmt. Tags darauf erwischte es einen Deutschen (25), der ohne Führerschein mit 78 km/h im Ortsgebiet unterwegs war. Auch er ist das Auto los.“

Dieser Bericht sorgte bei Leser Ernst B. für Irritation: Bereits bei einer Geschwindigkeitsüberschreitung von 6 bzw. 28 km/h ist man sein Auto los? B. machte sich die Mühe und recherchierte nach. Dabei stieß er auf die offizielle Presseaussendung der Landespolizeidirektion Tirol. Dort stellt sich die Sache ein wenig anders dar:

„Am 02.05.2026, gegen 18:15, wurde ein 18-jähriger Österreicher im Zuge von Geschwindigkeitskontrollen festgestellt, der mit einem PKW auf der L39 im Gemeindegebiet von Kössen im Bereich einer 80 km/h Begrenzung um 86 km/h […] zu schnell unterwegs war. Der 18-jährige Probeführerscheinbesitzer wurde angehalten, der Führerschein wurde ihm vorläufig abgenommen und das Fahrzeug behördlich beschlagnahmt […].“

„Am 03.05.2026, gegen 10:15 Uhr, lenkte ein 25-jähriger Deutscher seinen PKW auf der B172 im Ortsgebiet von Kössen, dabei überschritt er die erlaubte 50 km/h Beschränkung im Ortsgebiet […] um 78 km/h.“