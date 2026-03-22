Wie aus den Mäuschen die Muckis wurden

Zur Erinnerung: Unlängst wurde an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass die Landesbenennung Venezuela eine Verkleinerung darstellt („Klein-Venedig“). Heute beschäftigt sich der Wortklauber mit anderen Verkleinerungen (Diminutiven) – z. B. solchen, die mit der lateinischen Nachsilbe -ulus gebildet werden: Ein Circulus (davon das Lehnwort Zirkel) ist ein Diminutiv zu Circus („kleiner Kreis“). Ein Homo ist ein Mensch, ein Homunculus dagegen ein „Menschlein“, womit ein künstlich erzeugter Mensch (wie z. B. in Goethes „Faust“) gemeint ist.

Was uns zu einer erstaunlichen Wortgeschichte bringt. Wussten Sie, wovon die Muskeln kommen? Vom Training, werden Sie sagen. Ja, eh. Sprachlich gesehen aber von – der Maus. Selbige heißt im Lateinischen mus, die Verkleinerungsform dazu lautet musculus („Mäuschen“). Wegen der Ähnlichkeit zwischen einem dahinflitzenden Mäuschen und einem unter der Haut zuckenden Muskel wurde das lateinische Wort musculus im 19. Jh. auf den deutschen Begriff Muskel übertragen. Aber Achtung: Wer daraus schließt, im Muskelkater seien gleich zwei Tiere verborgen, irrt: Der „Kater“ leitet sich in diesem Fall vom griech. Wort Katarrh („Entzündung“) ab.

Wie gerade gezeigt, werden Verkleinerungen im Deutschen oft durch die Endsilbe -chen ausgedrückt. Fallweise entwickeln diese Verkleinerungsformen jedoch ein Eigenleben: Ein Köpfchen ist nicht nur ein kleiner Kopf, sondern auch der Verstand, mit Früchtchen ist meistens keine kleine Frucht und mit Bäuerchen in der Regel kein kleiner Landwirt gemeint. Manche deutschen Wörter auf -chen verkleinern gar nicht, da zu ihnen kein Grundwort existiert: Dem Kaninchen mangelt es am Kanin ebenso wie dem Maskottchen am Maskott und dem Schneewittchen am Schneewitt. Eine Schonfrist hat das Märchen: Ihm ist die „Mär“ (= Lügengeschichte) noch nicht ganz abhanden gekommen – auch wenn es nicht mär, pardon, mehr lange dauern wird.

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Fundstück der Woche: „Kritik zwischen Humus und Roastbeef“ (KURIER über die Beisltour von Grünen-Chefin Gewessler, bei der sie herausfinden will, was die Grünen besser machen können) – Bei aller Bio-Liebe: Humus ist im Lagerhaus besser aufgehoben als beim Roastbeef.

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Wolfram Kautzky ist Philologe und geht gerne den Wörtern auf den Grund.