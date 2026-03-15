Wann wird Marko Arnautović zur Verkehrsfläche?

Bewohnen Sie zufällig die Ketzergasse im 23. Wiener Gemeindebezirk? Dann dürfen Sie sich rühmen, in der längsten Gasse Wiens zu wohnen. Dass die Ketzergasse heute trotz ihrer Länge (5,3 km) als „Gasse“ bezeichnet wird (in der man also sprachlich völlig korrekt mit seinem Hund Gassi gehen kann), ist kurios: Immerhin hieß sie zwischen 1938 und 1947 „Adolf-Hitler-Straße“, danach „Siebenhirtener Hauptstraße“, während sie heute, sprachlich abgewertet, in einer Kategorie mit der 17 Meter langen Irisgasse (1010) und der 11 m langen Tethysgasse (1020) rangiert. Die längste Straße Wiens ist übrigens, wenig überraschend, die 15 km lange Höhenstraße, gefolgt von der ca. 10 km langen Breitenfurter Straße.

Noch mehr als die Länge von Straßen und Gassen beschäftigen den Wortklauber freilich deren Benennungen. Wussten Sie z.B., welche der Wiener Verkehrsflächen den längsten Namen hat? Die Spitzenposition mit 31 Buchstaben nimmt, gemeinsam mit der Aristides-de-Sousa-Mendes-Promenade (1220), der Friedensreich-Hundertwasser-Platz (1150 Wien) ein. Sein Name könnte allerdings bei asiatischen Touristen für Ausspracheschwierigkeiten sorgen. Immerhin wurde darauf verzichtet, dem ohnehin schon überdimensionierten Straßenschild auch noch Hundertwassers späteren Künstlernamen „Regentag Dunkelbunt“ hinzuzufügen. – Von Friedensreich Hundertwasser (bürgerlicher Name: Friedrich Stowasser) ist es nicht weit zu Joseph Maria Stowasser, dem Verfasser des berühmten gleichnamigen Latein-Wörterbuchs – ihm ist die Stowassergasse im 21. Bezirk gewidmet.

Als Fußballfan interessieren den Wortklauber natürlich auch Straßen, die nach Fußballern benannt sind. Ins Auge gestochen sind ihm z.B. der seit 2005 so benannte Bruno-Pezzey-Weg (1220), die Rudi-Hiden-Gasse (1220), der Karl-Decker-Weg (1190) und die Sindelargasse (1100). An eine Sternstunde des österreichischen Fußballs erinnern gleich zwei Benennungen: der Cordobaplatz und die Edi-Finger-Straße (beide 1210). Eine Verkehrsfläche namens Marko-Arnautović-Platz fehlt einstweilen noch. Aber warten wir mal die kommende Fußball-WM ab.

Buchtipp: Peter Autengruber, Lexikon der Wiener Straßennamen. 13. Auflage, 2025.

Fundstück der Woche: Siehe Foto oben: Wien macht bei Straßenbezeichnungen sonst keine halben Sachen.

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Wolfram Kautzky ist Philologe und geht gerne den Wörtern auf den Grund.