Von Kandidaten und überkandidelten Kolumnisten

Kürzlich war der Wortklauber ein wenig zu überkandidelt. In der Kolumne über die häufigsten Schimpfwörter im Autoverkehr berichtete er von einem SUV-Fahrer, der die stehende Kolonne auf der Busspur überholte und sich, von der Polizei angehalten, „ein Bußgeld abholte“. Diese Formulierung missfiel einigen Lesern – schließlich sei die österreichische Bezeichnung „Strafmandat“.

Tatsächlich war dem Wortklauber bei der Formulierung ein wenig der Schalk im Nacken gesessen – er hatte auf das Wortspiel „Busspur – Bußgeld“ abgezielt. Doch wie sich herausstellte: Dieses war offensichtlich überkandidelt – und die Strafe (nicht das Bußgeld!) folgte in Form von Leserbriefen auf dem Fuße. *** Doch was genau bedeutet „überkandidelt“ eigentlich und wovon leitet sich das Wort ab? In der Regel wird überkandidelt mit „übertrieben“, „extravagant“ bzw. „überspannt“ definiert. Abzuleiten ist das Wort, wie die meisten Fremdwörter (ob es den Herrn Bildungsminister freut oder nicht), aus dem Lateinischen: Das Adjektiv candidus (eigentlich „weiß“, „glänzend“) hat auch die Bedeutung „heiter“: Ein überkandidelter Mensch neigt dazu, aus Jux und Tollerei auch einmal zu übertreiben (und vielleicht dazu die Wörter Busspur und Bußgeld miteinander zu kombinieren).