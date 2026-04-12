Von Muße, Musen und Pampelmusen

Der Wortklauber hatte im Zuge seines Studiums der Klassischen Philologie das zweifelhafte Vergnügen, die Namen der altgriechischen Musen, neun an der Zahl, auswendig lernen zu dürfen: „Kliometerthal – euer Urpokal“ hieß der irgendwie sinnentleerte, aber dank gleicher Silbenzahl und Endreim doch effiziente Merkspruch, mit dem er sich die Göttinnen Klio, Melpomene, Terpsichore, Thalia sowie Euterpe, Erato, Urania, Polyhymnia und Kalliope dauerhaft ins Gedächtnis beförderte.

Von den neun mythologischen Damen, die für die diversen Spielarten von Kunst und Wissenschaft zuständig waren, haben es in Wien zwei in die Gegenwart geschafft: Thalia, die Göttin der Komödie, lebt in der Thaliastraße (benannt nach dem von 1856-1869 dort befindlichen Thalia-Theater) weiter; und Urania, zuständig für die Sternenkunde, war die Namensgeberin der Urania, auf deren Dach sich heute Österreichs älteste Volkssternwarte befinden. *** Als Kollektiv leben die Musen auch im allgemeinen Sprachgebrauch weiter: Ein „Museum“ war in der Antike zunächst ein den Musen geweihter Ort, bevor der Begriff im 17. Jh. auf Kunstsammlungen ausgedehnt wurde. Und die „Musik“ (von musiké téchne = „Musenkunst“) darf sich rühmen, als einzige der ehemals neun Musen-Disziplinen die „Muse“ sogar im Namen zu führen. ***