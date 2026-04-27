Über echte und falsche Wölfe

Am vergangenen Samstag waren im ersten „Buch“ des KURIER folgende Schlagzeilen zu lesen: „2025 gab es mehr Wölfe, aber weniger Rudel“ (S. 12); „Die Schauermärchen über den Wolf“ (S. 9); „Wolf erhebt Einspruch gegen die Anklage“ (S. 7). Angesichts dieser bemerkenswerten Dichte an Wolfssichtungen (okay, Letztgenannter ist kein Beutegreifer, sondern Industrie-Manager und gehört hier nur bedingt dazu) möchte sich der Wortklauber, selbst Träger eines einschlägigen Vornamens, heute dem viel zitierten Raubtier widmen.

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Der Wolf (lat. lupus) genießt ja nicht überall die höchsten Sympathiewerte, wie einige Redensarten zeigen: „Hunger wie ein Wolf haben“ (= extrem gefräßig sein), „unter die Wölfe geraten“ (= in eine feindselige Umgebung kommen), „ein Wolf im Schafspelz sein“ (= harmlos tun, aber gefährlich sein).

Zwei weitere Redewendungen nehmen auf die unterschiedlichen Lebensformen des Wolfes Bezug: Wer ein „einsamer Wolf“ ist, bevorzugt ein solitäres Dasein (und hasst z. B. Großraumbüros), wer „mit den Wölfen heult“, ordnet sich dem Rudel unter (und akzeptiert möglicherweise zähneknirschend das Großraumbüro).

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Für Angst und Schrecken sorgte über Jahrhunderte der Werwolf. Der Name dieser seltsamen Spezies hat lateinische Wurzeln: Die Silbe „Wer-“ geht auf lat. vir („Mann“, vgl. viril etc.) zurück – beim Wer-Wolf handelt es sich also um einen Menschen, der sich (meist bei Vollmond) in einen Wolf verwandelt (wie das geht, zeigte Michael Jackson im Video zu seinem Song „Thriller“).