Hic habemus endiviam! Was ist ein "carrus sexualis"?

„Da haben wir den Salat!“, ist man als Klassischer Philologe geneigt zu sagen, wenn man gerade vom Plan des Bildungsministers erfahren hat, Latein zugunsten von Stunden zu Künstlicher Intelligenz und Demokratielehre zusammenzustutzen.

Die obige Überschrift ist zugegebenermaßen Küchenlatein (das Wort endivia kannten die alten Römer in dieser Form nicht), aber genau das kann ja auch Spaß bereiten. Wussten Sie z.B., dass ein Hundskicker im Lateinischen „lusor caninus“ (von lusor „Spieler“ und canis „Hund“) heißt und dass ein Triebwagen als „carrus sexualis“ bezeichnet wird? Doch was ist eigentlich eine „supranasale Subillumination“?

***

Beim Entschlüsseln dieses scheinbar rätselhaften Ausdrucks offenbart sich einer von vielen Benefits des Latein-Unterrichts: die Fähigkeit, mithilfe lateinischer Wörter Begriffe zu entschlüsseln, die für Nicht-Lateiner ein reines Rätselraten darstellen. Hier die Probe aufs Exempel: Das lateinische Wort supra bedeutet als Vorsilbe „über-“ (z.B. supranational = überstaatlich, supranatural = übernatürlich); lat. nasus lebt als Lehnwort direkt im deutschen Wort „Nase“ weiter; sub bedeutet „unter“ (vgl. Subvention = Unterstützung, subkutan = unter der Haut, suboptimal = nicht wirklich gut etc.); lumen (Genitiv: luminis) ist das lat. Wort für Licht und wird heute als Einheit des Lichtstroms (er gibt die Abgabe der Lichtmenge pro Lichtquelle an) verwendet. Wenn Sie nun alle lateinischen Bausteine zusammensetzen, liegt die Lösung auf der Hand: Bei einer supranasalen Subillumination kann es sich nur um eine „geistige Unterbelichtung“ handeln.