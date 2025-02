Zurück in die Schule

Der Doku-Schwerpunkt mit dem Titel „Brennpunkt Schule“ am Mittwoch auf ORF 1 erhielt durch die aktuellen Ereignisse unverhofft Tagesaktualität: Neue Nachrichten über 14-jährige „Tiktok-Islamisten“ und die technisch beschleunigte Zersplitterung der Welt in Parallelgesellschaften machen den scharfen Blick auf jene Zeitperiode, in der verschiedenste junge Menschen über längere Zeit im selben Raum sitzen müssen, notwendiger denn je.