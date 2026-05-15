Zum Vergessen

Während in der Stadthalle das zweite ESC-Semifinale stattfand, saß meine Familie daheim und schaute „Hangover“:

Die Komödie aus dem Jahr 2009 um einen kolossal aus dem Ruder gelaufenen Junggesellenabend in Las Vegas, an dessen Hergang sich am nächsten Tag niemand mehr erinnern kann, ist schon ein Klassiker und hält sich erstaunlich gut – mit einer Ausnahme: Die Exzesse des Abends, die die unter Drogen gesetzte Männerrunde im Film zu rekonstruieren versucht, finden sich am Ende auf einer Digitalkamera. Die Beweise können rückstandslos gelöscht werden. Heute wären sie wohl online viral gegangen und mit zahllosen Kommentar- und Reaktionspostings versehen worden.

Dabei ist Vergessen eine gesunde Routine – wir haben nur vergessen, wie es geht. Und so werden wir auch einschalten, wenn uns ORF 1 am Sonntag um 20.15 Uhr „Österreichs unvergessliche Song-Contest-Momente“ serviert.