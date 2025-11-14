Zum Glück nur kurz ein "Adventskalender"

Während am Donnerstag Harald Mahrer zurücktrat, wurde bei „Aktuell nach eins“ wirklich wichtiger Wirtschaftscontent besprochen: Adventkalender. Leider verwendete die ORF-Moderatorin das hierzulande zurecht verpönte „s“ und sagte zwei Mal„Adventskalender“. Aber noch während ihrer Anmoderation des Beitrags wechselte sie zum Glück auf „Adventkalender“. Gröberes Unheil in Form empörter Anrufe ist wohl gerade noch abgewendet worden.

Längst etabliert ist Andreas Onea als Vorturner mit Handicap bei „Fit mit den Stars“. Und er zeigt dabei auch Selbstironie. Als er eine Übung vorzeigte, die mit „verschränkten Armen“ auszuführen sei, scherzte er: „In meinem Fall natürlich nur zur Hälfte verschränkt.“

An einem Automaten vulgo „Einarmiger Bandit“ saß Puls4-Reporterin Claudia Sandler, die in der Doku-Reihe „Claudia wird reich“ diesmal dem Glück auf der Spur war. Dass bei Lotto, Casino, Rubbeln & Co. für die meisten wenig zu holen ist, wurde dabei zwar angesprochen, das Thema Spielsucht jedoch überhaupt nicht.

Das ist dann doch eher unglücklich.