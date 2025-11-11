Herrschaftszeiten!

„Sehen Sie sich in Wahrheit als den rechtmäßigen Kaiser von Österreich?“ Von den vielen Fragen, die den Ruf von ZiB 2-Anchor Armin Wolf als hartem Fragesteller begründet haben, war dies wohl eine der originelleren – zumal sich sein Gegenüber, Karl Habsburg, am Montagabend zu keinem klaren „Nein“ als Antwort durchringen konnte.

Das Oberhaupt der einstigen Herrscherfamilie hätte das Rampenlicht, das durch die jüngst in Kanada aufgetauchten Juwelen auf ihn scheint, nutzen können, um sich und seinen Stand als modern und klar pro-demokratisch zu präsentieren. Mit seinem im ZiB-Gespräch oft beschworenen, aber offenbar selektiv ausgeprägten Geschichtsbewusstsein konnte der Großmeister des St.-Georgs-Ordens allerdings keinen Anspruch auf Diskurshoheit erheben. Im ORF-Format „Schlossbesuche“ bei Johann-Philipp Spiegelfeld kommen die meisten Ex-Adligen weniger schrullig rüber.