Kennen Sie das unheimliche Gefühl, wenn irgendeine Zufälligkeit aus Ihrem Leben plötzlich so tut, als stünde sie mit größeren Ereignissen im Zusammenhang?

Das Gefühl beschlich mich, als ich just nach dem Tag, an dem Prinzessin Diana tödlich verunglückte, ein Flugzeug nach London bestieg. Und zwei Tage vor dem 11. September 2001 reiste ich zufällig von New York nach Wien.

Verhältnismäßig banal mutet da der Umstand an, dass ich während der Semesterferien anfing, die gut abgehangene, aber spannende Serie „Prison Break“, in der es (anfangs) um einen ausgeklügelten Gefängnisausbruch geht, zu schauen.

Dass sich der Chef der „Rammbock-Bande“ zeitgleich entschloss, aus dem Knast zu türmen – was kann ich dafür? Die Idee, durch sein Reiseverhalten und seinen Fernsehkonsum den Lauf der Weltgeschichte beeinflussen zu können, hat allerdings etwas, in Zeiten wie diesen.