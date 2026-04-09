Ein sonniger Urlaubstag, das Kaffeetscherl für die Terrasse ist fertig, die Füße sind hochgelegt und dann röhrt er auf, der Rasenmäher von nebenan. Nachbarn haben offenbar einen Sensor, wann man gerade mal kurz nur Vogelgezwitscher gehört hätte. So wie Baufirmen auch. Wer hat sich noch nie gedacht, der Erfinder des Pressluftbohrers möge in der Hölle schmoren? Um 6 Uhr in der Früh?

Wie uns der Lärm begleitet, stand im Fokus von Dok 1 am Mittwochabend auf ORF1. In „Ruhe bitte!! Was Lärm mit uns macht“ besuchte Lisa Gadenstätter Menschen, bei denen der Rasenmäher noch das geringste Problem ist. Ein Mann lebte neben der U6 und hielt den Dezibelmesser aus dem Fenster. Der zeigt einen Wert, der gerade noch unter dem ist, der kurz zuvor als gesundheitsschädigend genannt wurde. 37 Prozent fühlen sich laut der Doku in der eigenen Wohnung gestört. Das ist eigentlich ohrenbetäubend viel.