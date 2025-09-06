Zeit, dass sich was tut

Freitagabend im ZDF: „Unpopulärer als Merz ist in aktuellen Umfragen nur noch der Millionär, der neulich dem Kind beim Tennis die Mütze weggenommen hat ... ‚darunter kommt nur noch Sonnenbrand in der Kniekehle.“ – In der „heute-show“ wird die Politik längst wieder gründlich zerlegt. Aber nicht nur Oliver Welke, auch Jan Böhmermann ist wieder aktiv. Und im ORF? Unpolitische Gags in „Was gibt es Neues? Classics“.

Das Konzept Sommerpause wird in der hiesigen TV-Satire besonders weit ausgelegt. Peter Klien sagt erst am 26. September wieder „Gute Nacht, Österreich“. Drei Tage davor läuft sinnigerweise noch einmal sein „Saisonfinale“ vom 30. Mai. Fast vier Monate ohne frische Satire also, dabei kennt die Politik längst kein Sommerloch mehr.

Auch „Willkommen Österreich“ läuft erst am 23. September wieder an und Dirk Stermann dachte zuletzt überhaupt laut über Abschiedspläne nach.

Zeit, dass sich in Sachen Satire wieder was tut.