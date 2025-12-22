Temel schaut fern

Weihnachten ab Mai

DJ Ötzi moderierte „Zauberhafte Weihnacht im Land der ,Stillen Nacht‘“ erstmals mit Tochter Lisa-Marie. Um sie musste man sich weniger Sorgen machen.
Peter Temel

Peter Temel

22.12.25, 21:07

Süßlicher das Fernsehen nie klingt als zur Weihnachtszeit. 

Los geht es jedes Jahr mit Florian Silbereisens „Adventsfest“ und heuer wird sogar auf Gut Aiderbichl nach langer Absenz wieder um Spenden geträllert. Die ebenfalls traditionelle Sendung „Zauberhafte Weihnacht im Land der ,Stillen Nacht‘“ moderierte Gerry Friedle alias DJ Ötzi erstmals mit Tochter Lisa-Marie, die eine solide Leistung ablieferte. Sorgen machte man sich eher beim Herrn Papa, den zum Beispiel Hansi Hinterseer an die Abläufe erinnern musste: „Huck’ma uns amoi nieder.“

Aber Ötzis ungebriefte Art („Die Oma hat immer Gerhard zu mir g’sagt“) - auch beim gemeinsamen Schluchzen mit Ex-Mallorca-König Jürgen Drews - hat doch etwas Heimeliges. 

Weniger heimelig ist die Erzählung der Tochter Lisa-Marie, den Christbaum schon im Oktober aufzustellen. Schlagerqueen Andrea Berg toppt sogar das: Schon im Mai starten die Weihnachtsvorbereitungen im Hause Berg, wenn ihr Uli die Erdbeeren für den Rumtopf ansetzt. 

Das ist dann doch etwas viel Zauber.

