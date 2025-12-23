Am Heiligen Abend stehen traditionell große Entscheidungen an: Soll es zum 7. Mal „Kevin – Allein zu Haus“ sein oder ein 10. Durchgang „Sissi“? Ein 3. Versuch „Mamma Mia!“ oder doch „Single Bells“, die 5.?

Wenn es nach Sat. 1 Gold geht, braucht es so viel Auswahl gar nicht. Das überfordert doch nur. Der Sender zeigt morgen den ganzen Tag über nämlich nur eine einzige Serie: „Kommissar Rex“. Und das von 5.30 Uhr in der Früh bis spät in die Nacht.

Noch zählt der vierbeinige Ermittler nicht unbedingt zu den großen Weihnachtsklassikern im TV-Programm. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Und wer weiß, welche Folgeeffekte das mit sich bringt. Vielleicht lässt sich der eine oder die andere gar von „Rex“ fürs Festtagsmenü inspirieren und serviert am 24. Dezember künftig Wurstsemmeln. Zumindest einer hätte da sicher nichts dagegen.