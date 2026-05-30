Wo ist eigentlich Harry?

Es ist wohl ein Zeichen der digitalen Zeit, dass man in Londons Souvenirgeschäften kaum mehr Postkarten auftreiben kann. Was man aber wirklich nicht einmal in der allerhintersten Ecke von Andenkenshops in Großbritannien findet, sind Hinweise darauf, dass dieses Land einen Königssohn namens Harry hat. Verschollen ist der Prinz, mitsamt seiner amerikanischen Frau. Der Bär Paddington hat seinen Platz recht mühe- und lückenlos übernommen, scheint es.

Arte hat sich trotzdem unverdrossen Harry und seinem Bruder William am Freitag in einer Doku gewidmet. Wer sich neue Erkenntnisse über den Bruderzwist erhofft hat, wurde enttäuscht. Der Film war aus dem Jahr 2023. Mittlerweile hat Harrys Gattin eine kurze Netflix-Karriere schon wieder hinter sich und Harry, naja, nicht. Mehr gibt es dazu eigentlich auch nicht zu sagen. Sollte man Arte vielleicht mal verraten.