Böck schaut fern

Zwölf ist viel

Wenigstens waren die Deutschen öfter letzter beim Song Contest als wir.
Christina Böck

Christina Böck

25.04.2026, 14:47

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Es lässt sich langsam nicht mehr wirklich gut ignorieren: Der Eurovision Song Contest findet in wenigen Wochen zum dritten Mal in Wien statt und der ORF möchte gern, dass das auch im letzten Bergbauerndorf jeder weiß. Deswegen startete am Freitag die dreiteilige Showreihe „Wir sind Song Contest“ mit Barbara Schöneberger. Und apropos Bergbauern, da war zum Beispiel Melissa Naschenweng zu Gast. Und Michael Mittermeier. Und die Kinder von Udo Jürgens. Schöneberger fragte Jenny und John, ob sie immer kurz vor dem ESC gefragte Gesprächspartner sind und bekam die Antwort: Nein, eigentlich nicht. Ja, gut, dass wir darüber geredet haben.

70 Jahre ESC werden gefeiert und hier erfuhr man, dass Österreich davon acht Mal letzter wurde und Deutschland zehn Mal. Oder wie Mittermeier das Punktesystem treffend erklärte: „12 ist viel und wir kriegen immer 0“.

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