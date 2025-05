(Papst-)Wahl und (Merz-)Qual

Die Tatsache, dass sich Wahl auf Qual reimt, begünstigt eine sattsam bekannte Redewendung. Diese bewahrheitet sich allerdings auch immer wieder. Besonders schlimm traf es am Dienstag Friedrich Merz. Sein Problem: Bei der Abstimmung im Deutschen Bundestag durften auch Parteifreunde abstimmen. Immerhin kann der Neo-Kanzler aber sagen: Es stieg schon am ersten Tag weißer Rauch auf.

Bei der Papstwahl in Rom braucht es dafür zumeist mehr als zwei Wahlgänge. Vatikan-Auskenner Marco Politi sprach nun in der „ZiB 2“ gar über das möglicherweise „qualvollste Konklave der Kirchengeschichte“. Er zitierte für seine These Franziskus, der kurz vor seinem Tod von „gespaltenen Jüngern“ geschrieben habe - und sogar den Hollywood-Film „Konklave“. Nicht einmal in einer Nachrichtensendung ist man noch vor Spoilern sicher.

Also: Ohren zuhalten und den Film schnell streamen – bevor es zu spät ist ...