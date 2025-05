Papstwahl im Kinohit "Konklave": Zwischen Machtkampf und Intrige

Dass mittlerweile die halbe Welt weiß (oder zu wissen glaubt), was hinter den geschlossenen Türen vor sich geht, ehe der weiße Rauch die Wahl eines neuen Kirchenoberhauptes signalisiert, verdankt sich dem Kinohit „Konklave“ von Regisseur Edward Berger. Die Papst-Wahl wird in „Konklave“ zum packenden Vatikan-Thriller in Top-Besetzung: Die Hauptrolle spielt Star-Schauspieler Ralph Fiennes, der als Kardinaldekan die Aufgabe übernimmt, die Wahl des neuen Papstes zu leiten. Allerdings bricht sofort ein unglaubliches Intrigenspiel zwischen Konservativen, Reformern und karrieresüchtigen Ehrgeizlern aus, prominent vertreten von Stanley Tucci und John Lithgow. Unter all den Männern spielt Isabella Rossellini die untergeordnete Rolle einer Nonne, die zum richtigen Zeitpunkt ihr Schweigen bricht.

Kommenden Mittwoch beginnt in Rom das Konklave: die geheime Wahl des Papstes. Zu diesem Zweck treffen sich die wahlberechtigten Kardinäle zunächst zur Morgenmesse und beten um Weisheit für die Bestimmung des Nachfolgers von Papst Franziskus, gewählt wird in der Sixtinischen Kapelle. Franziskus verstarb am Ostermontag.

Bergers „Konklave“ erhielt mehrere Oscarnominierungen und gewann eine Goldstatuette für das beste adaptierte Drehbuch. Nicht zufällig: „Konklave“ beruht auf dem Roman „Conclave“ des Bestsellerautors Robert Harris. Gemeinsam mit dem Dramatiker und Drehbuchautor Peter Straughan zeichnet der Brite für das Drehbuch verantwortlich – und ist ein großer Fan des fertigen Films.

Möglichst faktentreu Bevor er zum erfolgreichen Bestsellerautor historischer Romane aufstieg, arbeitete Robert Harris als politischer Journalist, wie er gerne in Interviews betont: „Ich halte mich an die Fakten.“ Auch für „Conclave“ recherchierte er akribisch, las alle greifbaren Quellen und bekam vom Vatikan die Erlaubnis, die Originalschauplätze zu besuchen – von der Sixtinischen Kapelle bis hin zum Gästehaus Casa Santa Marta, wo die Kardinäle während dem Konklave wohnen: „Das war unglaublich hilfreich.“ Die Wahl selbst sollte seiner Ansicht nach nicht viel länger als fünf Durchgänge an zwei hintereinanderfolgenden Tagen benötigen. Die Idee zu seinem Roman hatte Harris ausgerechnet in dem Augenblick, als Franziskus als neu gewählter Papst am 13. März 2013 erstmals auf den Balkon des Petersdoms trat und der jubelnden Menge zuwinkte. Hinter den Fenstern neben dem Balkon konnte man die Kardinäle erkennen, auf deren Gesichter sich die unterschiedlichsten Ausdrücke spiegelten – von milde bis besorgt, erzählte Harris den Nachrichtensendern CNN und CBS: „Ich stellte mir vor, dass so die Senatoren im alten Rom ausgesehen haben, und dachte mir: ,Da geht etwas vor sich.’ Es ist ein sehr dramatischer und sehr politischer Prozess. Die Papstwahl ist das Weltcup-Finale unter den Wahlen. Und sie ergibt eine packende Geschichte – auch für Nichtkatholiken.“

© EPA/TOLGA AKMEN Oscarpreisträger Edward Berger, Regisseur von "Konklave".

Oscarpreisträger Edward Berger („Im Westen nichts Neues“) sah das ähnlich. Er hielt sich nahe an seine literarische Vorlage, konnte allerdings nicht an den Originalorten im Vatikan drehen. Stattdessen setzen sich die Schauplätze aus Aufnahmen in und um Rom zusammen. In Cinecittà wurden die Sixtinische Kapelle und das Gästehaus Casa Santa Marta für Dreharbeiten praktikabel nachgebaut, wie Berger dem deutschen Filmdienst erklärte. In seinen räumlichen Inszenierungen suchte der Regisseur Gegensätzlichkeiten, um seine Bilder in Spannung zu halten: So steht der luftigen Architektur der Sixtinischen Kapelle der beengte, klaustrophobische Raum des Gästehauses der Kardinäle „wie ein Gefängnis“ gegenüber.

© Constantin Ralph Fiennes (re.) als Kardinaldekan in "Konklave".