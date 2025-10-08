W wie Wetter

Helge Schneider brachte es in seiner Sozialsatire „Praxis Dr. Hasenbein“ auf den Punkt: Wenn einem beim Smalltalk gar nichts einfällt, kann man immer noch „Wetter, ne?“ sagen. Wetter ist immer.

Nun also moderiert Wera Gruber das Wetter im ORF – unaufgeregt und klar. Klar war aber auch, dass bei ihrem ersten Auftritt der Blick vieler Zuseher nach unten fiel. Welches Schuhwerk würde „die Neue“ wohl tragen? Als Gruber zur Wetterkarte ging, konnte man weiße Sneakers erkennen. Wie kann sie nur? Für manche Zeitung reichte das schon für ein „Turnschuh-Gate“, weil sich User über mangelnde Stilberatung mokiert haben sollen.

Man schimpft nicht nur gern übers Wetter, sondern noch lieber über Ungewohntes.

Ihre Vorgängerin Christa Kummer wurde zur Marke, nicht nur durch High Heels. Wera Gruber tut gut daran, sich nicht daran messen zu wollen. Eines hat sie ohnehin genauso wie Kummer: eine fundierte Ausbildung. Als Meteorologin.