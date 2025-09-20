Verdächtige Cops

Dass man nirgends vom Verbrechen verschont bleibt, ist ja hinlänglich bekannt. Egal, ob Kroatien, Lissabon oder Rosenheim – überall werden TV-Kommissarinnen und -Kommissare losgeschickt, um der Kriminalität Einhalt zu gebieten. Dabei wäre es höchste Zeit, sich mal die Ermittlerinnen und Ermittler genauer anzuschauen. Denn da kommt es schon zu einer verdächtigen Häufung von privaten Verstrickungen und Altlasten, die regelmäßig für Schwierigkeiten sorgen.

Philipp Hochmair ist am Sonntag etwa als „Der Geier“ (20.15 Uhr, ORF2) im Einsatz und wird dabei von seiner Vergangenheit eingeholt. Ähnliches blüht ihm der Inhaltsangabe zufolge am Montag in „Blind ermittelt“. Da stellt sich doch die Frage: Sind nicht die TV-Cops das eigentliche Problem? Vielleicht sollten die sich mal gegenseitig unter die Lupe nehmen. Einziges Problem: Das würde noch mehr Krimis bedeuten.