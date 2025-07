Urlaub schauen

Wer gerade nicht selbst auf Urlaub ist, hat dank Fernsehen die wunderbare Möglichkeit, zumindest anderen dabei zuzusehen. Besonders im Fokus derzeit: das Campen. Kabel1 zeigt sonntags „Yes we camp!“, bei RTL2 läuft montags „Bella Italia – Camping auf Deutsch“. Und auch Arte hat sich jetzt in „Camping – die Geschichte einer Leidenschaft“ jene Form des Urlaubs näher angeschaut, bei der man zwar auf Komfort verzichtet, dafür aber nicht auf Hausarbeit.

Anfang des 20. Jahrhunderts, erfährt man, reiste die britische Oberschicht im Wohnwagen – natürlich nur mit eigenem Dienstboteneingang. Mittlerweile kann hinter jedem noch so kleinen Gefährt ein Bett versteckt sein. Stolz zeigen die Besitzerinnen und Besitzer in der Doku, wie man sich drehen und strecken muss, um in ihre rollende Unterkunft hineinzupassen. Da wirkt der eigene Sitzplatz auf der Couch gleich richtig luxuriös.