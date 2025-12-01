Vor gar nicht allzu langer Zeit musste jeder Popstar, der sein neues Produkt im deutschen Sprachraum platzieren wollte, bei Thomas Gottschalk auf der „Wetten, dass..?“-Couch Platz nehmen. Das bescherte uns Interaktionen des Showmasters mit Robbie Williams, Mariah Carey und vielen anderen, die auch nicht immer ganz unfallfrei ausfielen.

Heute platziert das Musikbusiness Songs lieber in kultigen Serien. Die erste Folge der neuen „Stranger Things“-Staffel kreist um Diana Ross’ Disco-Hit „Upside Down“ von 1980, der dadurch gewiss neuen Auftrieb erhalten wird.