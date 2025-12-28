Die Idee, aus der ORF-Dokureihe „Universum“ eine Quizshow zu machen, klingt naheliegend. Aber es ist nie zu spät, gute Ideen umzusetzen. Das bewies die erste Ausgabe, wenngleich man das Tempo beim Rätseln etwas erhöhen könnte.

Vollen Einsatz zeigte Promi-Kandidat Gregor Seberg. Der Schauspieler versieht „Universum“-Ausgaben mit seiner Stimme und hat nicht nur dadurch einen hohen Konsum an Tiersendungen. Moderatorin Mirjam Weichselbraun sagte dazu: „Mit dem Gnu auf Du und Du“. Nach seinem Traumreiseziel gefragt, flachste er: Zwei Wochen unter Wasser, „Fisch sein“ im Ozean, das wäre sein Sehnsuchtsort.

Vielleicht sehnt er sich nach dem Auslaufen seiner „Clever“-Rätselshow auch wieder nach einem ähnlichen Job. Denn Seberg glänzte mit Wissen, witzelte, berichtete sogar vom „Wanderhuren“-Dreh und gewann am Ende auch noch.

Wobei: Es handelte sich nicht um „Wer stiehlt mir die Show?“