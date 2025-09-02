Türkise Socken

Es ist bei den „Sommergesprächen“ ein etwas gemein inszeniertes Bild: Da steht Bundeskanzler Christian Stocker gütig lächelnd im Parlament – weil man ihn dort abgefilmt hatte. Eingeblendet wird daneben dann fett „16 %“ – die Zahl jener vom ORF Befragten, die ihn für kompetent im Kampf gegen die Teuerung halten. Auch bei den anderen Interviewgästen zeigte man solche Meuchelzahlen neben grinsenden Gesichtern.

Mehr gibt die Politik derzeit offenbar nicht her. Die „Sommer(nach)gespräche“ auf ORFIII sind mittlerweile ohnehin fast der spannendere Programmpunkt des Abends. Diesmal traf etwa Ex-ÖVP-Finanzminister Gernot Blümel auf den „Blick von außen“ von Georg Seberg. Der Schauspieler brachte das Ärgernis mit Politphrasen gut auf den Punkt. „Blick von außen“ trifft mittlerweile freilich auch auf Blümel zu – wenngleich der noch immer konsequent mit türkisen Socken auftritt und verträumt von vergangenen Wahlsiegen erzählt.