Tränen für Amerika

Bis man sich eines Besseren besann, was im Kontext des Opernballs nicht leicht, hier aber nötig ist.

Man war zuerst durchaus verschreckt vom Auftritt Sharon Stones beim Opernball. Ein renommierter Hollywoodstar, der keine Softball-Fragen eines ORF-Moderators ohne Heulkrampf beantworten kann?

Man stelle sich vor, man kommt aus einem Land, in dem die Militärpolizei Unbescholtene erschießt und Fünfjährige verhaftet; aus einem Land, das in zwei bittere Hälften gespalten ist, zwischen denen der Hass weiter wächst; aus einem Land, in dem der Präsident Zwietracht sät und nicht ein bisschen verschlafen Zuversicht beschwört – und ist dann beim Opernball. Wo die Polizei schützt statt zu schaden, wo die politischen Lager gemeinsam feiern, wo die Menschen schön sein wollen und nicht mies.

Da kann man schon weinen – um Amerika. Ein großer Auftritt eines großen Stars.