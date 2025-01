Tor um Tor eingefädelt

3.,4.(2),5.(2),6.,8.,13.,14.,16.(2),17.(2),19.,21.,27., 28.(2),32.,35.(2),36.,38.(3),40.,42.,(2),44.,45.(2), 45.+1,45.+5,47.,50.,53.(2),54.,56.,57.,60.(2),62., 63.(2),64.,67.(2),69.,72.,74.,76.,77.(3!),78.,79.(2),80.(2), 84.,90.,90.+1(2) – In diesen Minuten fielen die 64 Tore am Schlusstag der neuen Champions-League-Vorrunde, an dem erstmals 18 Spiele gleichzeitig liefen. Nur ein Tor fiel beim Live-Spiel auf Canal+, deren 63 in der „CL-Konferenz der Superlative“ auf Sky. Letztere geriet viel zu üppig und hektisch.

65 Tore gab es parallel dazu beim Nachtslalom in Schladming – ein Glück, dass nicht alle Läufer gleichzeitig fuhren. ORF-Mann Oliver Polzer amüsierte sich über die „dubiosen“ KI-Übersetzungen des Team-Funks. – Auch beim Skisport gibt es also Neuerungen, aber am Ende geht’s um den Kampf gegen die Stangen. Und den verlor diesmal sogar der superbe Thomas Sykora. Sofort rief er: „Kamerafahrer fädelt ein!“