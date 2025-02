Dieser Fernsehsonntag war tatsächlich eine wilde Slalomfahrt. Zum Frühstück wurde auf ORF1 der erste Durchgang des finalen Bewerbs der Ski-WM serviert. Oliver Polzer sagte: Während Manuel Feller seine Schwünge zieht, könne man in dessen Heimatort getrost „auf der Straße nackt Walzer tanzen“ – weil alle vorm Fernseher sitzen.

Danach sahen manche von ihnen vielleicht die Sondersendung auf ORF2, in der versucht wurde, den unfassbaren Messeranschlag von Villach aufzuarbeiten.

Aber: The Show must go on. Es folgte der zweite Slalom-Durchgang. Im ZDF konnte man neue Varianten des Skifahrer-Jargons lernen. Experte Marco Büchel meinte, Linus Strasser solle es „rauschen lassen“, und bei Dave Ryding seien manche Tore „gemogelt“. Was immer das heißt.

Dann die Nachrichten über „Willach“. So spricht man es eben in Deutschland aus. Der Trauer tut das keinen Abbruch.