Für Relevanz von Themen wird ja klischeehaft herangezogen, ob auf der Straße darüber geredet wird. Ihr Fernschauer schnappte am Donnerstag ebendort ein Telefonat auf, bei dem eine Passantin offensichtlich über den ORF/ZDF-Zweiteiler „Sturm kommt auf“ mit Josef Hader schwärmte und „mit dieser tollen Schauspielerin, weißt eh, Verena A ...“ – Nach mehreren Sekunden assistierte Ihr Fernschauer mit: „Altenberger.“ Die überraschende Serviceleistung wurde mit einem Schmunzeln aufgenommen.

Auch das ebenso klischeehafte Kantinengespräch dominierte der Film, der mit Liebe fürs Detail eine urtümliche ländliche Welt erweckt, in der die Saat des Nationalsozialismus rasch aufgeht. Und die Quoten – 647.000 Zuseher im Schnitt am ersten Tag und 614.000 am zweiten – fielen nicht merkbar ab.

Was zeigt: Auch scheinbar sperrige Themen ziehen, wenn man sie auf überzeugende Weise erzählt.