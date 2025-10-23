US-Immobilienkrise, Finanzkrise, Griechenland- und Euro-Krise, Syrien-Krieg, Terrorangriffe, Flüchtlingskrise, Covid-Krise, Ukraine-Krieg, Teuerungskrise, Konjunkturkrise, Medienkrise – von all dem blieb in den vergangenen zwanzig Jahren eine Sache unbeeindruckt: „Sturm der Liebe“.

Bei der Suche nach einem Kolumnenthema stolperte Ihr Fernschauer am Donnerstag über die Zahl 4482 – diese Folge von „SdL“ lief an diesem Tag im ORF. Kurz darauf dann die Nachricht: Telenovela-Fans müssen jetzt stark sein: Erich Altenkopf verlässt „Sturm der Liebe“ nach 16 Jahren.