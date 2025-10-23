SdL 4482
US-Immobilienkrise, Finanzkrise, Griechenland- und Euro-Krise, Syrien-Krieg, Terrorangriffe, Flüchtlingskrise, Covid-Krise, Ukraine-Krieg, Teuerungskrise, Konjunkturkrise, Medienkrise – von all dem blieb in den vergangenen zwanzig Jahren eine Sache unbeeindruckt: „Sturm der Liebe“.
Bei der Suche nach einem Kolumnenthema stolperte Ihr Fernschauer am Donnerstag über die Zahl 4482 – diese Folge von „SdL“ lief an diesem Tag im ORF. Kurz darauf dann die Nachricht: Telenovela-Fans müssen jetzt stark sein: Erich Altenkopf verlässt „Sturm der Liebe“ nach 16 Jahren.
Wer jetzt nicht alle 3599 Folgen seit dem Einstieg des Wiener Schauspielers nachschauen möchte, dem sei das zwölfminütige Youtube-Video „20 Highlights von Michael Niederbühl“ empfohlen. Wer noch weniger Zeit hat, kann bei 6:43 einsteigen, wenn der uneheliche Sohn des Doktors zu ihm sagt: „Gigolo? Bist wohl nicht nur mit deiner Frisur in den Achtzigern stehen geblieben, was?"
Lustiger ist da nur noch ein User-Kommentar darunter: „Wann geht es weiter?“
