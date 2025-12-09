Steirerschmäh

Ein düsterer Apfelbrenner-Geheimbund in der Oststeiermark – das ist vielleicht etwas weit hergeholt. Aber der Schmäh rennt wieder gut im neuen steirischen Landkrimi "Steirerwahn".

Beim Anblick der Leiche des abgefackelten Brennmeisters sagt ein leicht angewiderter Bergmann: „Heut’ z'Mittag lass’ma den Grillteller eher aus, oder?“

Kollegin Sulmtaler möchte nie so abgebrüht werden und fragt: „Wie schlimm muss es noch sein, dass dir kein Schmäh einfällt?“

Bergmann scheint tatsächlich schmerzbefreit. Ein paar Filmminuten später sitzt er im Wirtshaus und frohlockt: „Der Scheiterhaufen is’ a Hit!“

Schon zu Beginn fragt ihn Sulmtaler, ob er nie überlegt habe, etwas anderes zu machen. Immer mehr vertieft sie sich in die Psychologie. Am Ende hofft Bergmann, dass sie sich „nicht zu weit fort bildet“.

Vergeblich. Bekanntlich verlässt Anna Unterberger die Reihe Ende des Jahres. Ihre fünf Jahre an der Seite von Hary Prinz haben den Steirerkrimis jedenfalls gutgetan.



TV-TIPP: Landkrimi "Steirerwahn", Dienstag, 9. Dezember, 20.15 Uhr, ORF1 und auf ORF ON