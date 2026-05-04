Totenunruhe

Sprachlos war Moderator Thore Schölermann. Stand er doch neben Amy Winehouse! Pro7 hat in „Staying Alive“ zwei Samstage lang die Toten zum Leben erweckt. Das ist im Musikbusiness gar nicht unüblich. Tupac, Roy Orbison, Whitney Houston und Elvis kehrten als Hologramme auf die Bühne zurück. Die Letzteren sind auch in der Show aufgetreten – allerdings als KI-Klone. Alle, die bei der Aufzeichnung waren, Akteure wie Publikum, sahen aber nicht die KI-Version, sondern menschliche Imitatorinnen und Imitatoren. Das machte die Sprachlosigkeit des Moderators absurd unplausibel. Aber sowohl Whitney als auch Elvis sahen auch auf dem TV-Bildschirm aus, als hätte man vergessen, die KI überhaupt anzuwenden. Freddie Mercury am vergangenen Samstag wirkte gar wie eine lebendig gewordene Wachsfigur. Die unfreiwillige Gruselshow stürzte bei den Quoten übrigens ab. Ein Wiedersehen mit diesem Wiedersehen ist also unwahrscheinlich.