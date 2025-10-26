Das österreichische Hochamt, das einen ganzen Winter dauert, hat wie immer schon Ende Oktober begonnen: Das heilige Schneerutschen, auch als Skiweltcup bekannt. Und der ORF durfte sich freuen: Am Samstag gewann Julia Scheib bei den Damen, am Sonntag wurde Marco Schwarz bei den Herren Zweiter.

Bei den Damen co-kommentierte Nicole „Des han i g’sechen“ Hosp, bei den Herren Hans „So schaut’s aus“ Knauß. Und eigentlich passen die beiden gut zusammen, er weiß, wie das, was sie sieht, ausschaut.

Wer nichts Spannenderes kennt als die Übertragung der wetterbedingten Verschiebung eines Skirennens, der durfte sich freuen. Wer sich für Skisport weniger interessiert, auf den kommt eine harte Zeit zu. Aber immerhin: Diesen Winter gibt es Olympische Spiele, da wird das Fernsehen zu ganz großer Form auflaufen. So schaut’s aus! G’sechen?