An Sherlock-Serien gibt es nicht unbedingt Mangel, wie man nicht zuletzt in diesem Periodikum lesen konnte. Nun kommt noch eine dazu. Ende April wird auf ZDF „Blind Sherlock“ ermitteln. Gut, laut Senderbeschreibung ist das eher ein Spitzname für einen zeitgenössischen Polizeihelfer, der mit Holmes gar nichts zu tun hat. Aber es ist doch eine kuriose Häufung der Adjektiv-Detektive. Erst vor kurzem hat sich auf Amazon Prime ja „Young Sherlock“ vorgestellt.

Und das macht natürlich ein weites Nachahmungsfeld auf. Wie lang kann es dauern, bis der „Sexy Sherlock“ auftaucht, vielleicht gibt es sogar eine Kampfprogrammierung gegen den „Fat Sherlock“? Zum Zeitgeist passen würde auch ein „Pink Sherlock“. Tatsächlich verwunderlich ist, dass es noch immer keinen „Old Sherlock“ gibt. Und wenn wir schon dabei sind: Was spricht gegen eine Animationsserie über „Baby Sherlock“?