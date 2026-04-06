Schweig still, Fernseher!

Nicht, dass das jetzt falsch verstanden wird. Natürlich sind barrierefreie TV-Geräte ein großer technischer Segen. Also dass es Untertitel und Audiodeskription für hör- und sehbeeinträchtigte Menschen gibt. Aber wenn es einem passiert, dass man diese Barrierefreiheit unabsichtlich eingeschaltet hat und wegen akuter Bedienbeeinträchtigung nicht mehr ausschalten kann, dann ist die Barrierefreiheit der Endgegner. Dann sieht man nicht mehr, wer da gerade in einem Beitrag interviewt wird, weil da die Untertitel stehen. Bei einem Quiz sieht man nicht mehr, wer gerade dran ist, weil die Untertitel nach oben ausweichen, weil ja unten die Fragen stehen. Teletext einmal anders.

Zuletzt kam die akustische Umschalthilfe dazu. Sagen wir mal so. Wenn das Gerät noch ein einziges Mal sagt, dass das da gerade „Shopping Queen“ läuft und den Guido überschreit, dann geschieht wahrscheinlich ein Unglück.