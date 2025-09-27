„Es g’hört viel mehr g’schmust“, rief die dauerbegeisterte Moderatorin der neuen ORF-Datingshow „Willst du mit mir gehen?“, Michelle Pippan. Und sie hat natürlich recht. In der maximalen Ausführung würden dann keine Kriege mehr geführt, weil man während des Schmusens ja nicht Krieg führen kann. Wobei das mittlerweile auch Drohnen erledigen können.

Aber zurück zur Show. Sie ist relativ handelsüblich konzipiert, bis auf die Prüfungen in freier Natur. Aber die Dialoge sorgten für Verwirrung. Just ein Mann, der Frauen misstraut, weil sie auf seine Ersparnisse aus sein könnten, stand hoch im Kurs. Ein anderer war zufällig (!) ein alter Bekannter der Singlefrau und kniff vor der späten Liebe. Für den Dritten hatte Marlies von Beginn an nichts über, weil er in den Weinbergen Gitarre spielte (und zwar recht gut). Und für den Vierten? War keine Zeit mehr. Und die Show war plötzlich aus.

In dieser Tonart sollte es nicht weiter gehen.